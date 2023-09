Invité à construire son joueur idéal lors d’une inter­view avec les équipes de l’ATP, Grigor Dimitrov, qui n’a pas manqué de citer Roger Federer et Novak Djokovic, a contre toute attente oublié un certain Rafael Nadal qui aurait été plus que sélec­tion­nable dans les critères coup droit et compétitivité.

« Je choi­sirai le coup droit de Roger. Il ne l’a jamais raté, quand il devait le faire contre moi. J’ai l’im­pres­sion que beau­coup de joueurs ont raté beau­coup de coups, mais pas lui contre moi. Revers – Kei Nishikori. Il peut litté­ra­le­ment frapper n’im­porte quoi depuis ce côté, un revers croisé, un lob, une ligne, passer par le milieu, le courber, y arriver, n’im­porte quoi. Au service, je vais choisir Nick Kyrgios. Pour générer n’im­porte quel type de service… assez spec­ta­cu­laire. Retour – Novak. Il a toujours été capable de remettre la balle sur le court, quelle que soit la vitesse à laquelle elle arrive. Je vais me choisir pour le slice. C’est l’un des premiers coups que j’ai appris à faire, donc j’aime vrai­ment ça. Lleyton Hewitt, sa nature compé­ti­tive est assez étonnante. »