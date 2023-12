Auteur de la meilleure saison de sa carrière à 26 ans (un titre en Challenger et un bilan de 9 victoires pour 14 défaites sur le circuit prin­cipal), le Français Alexander Muller a révélé dans une inter­view réalisée chez nos confrères de Tennis Actu qu’il se battait au quoti­dien avec la maladie de Crohn, une maladie inflam­ma­toire chro­nique de l’in­testin pouvant toucher tout le tube digestif.

« Oui, je continue de me battre tous les jours. Je dois me piquer toutes les deux semaines. Ce n’est pas si simple. Pour ceux qui veulent se rensei­gner, ils tapent Maladie de Crohn au colon sur Internet. Ça ne m’empêche pas, au moins, de jouer au haut niveau. Quand la maladie a été diag­nos­ti­quée, j’avais 13 ans et j’étais au CREPS. Le premier médecin m’a dit que je devais arrêter le sport de haut niveau. S’il y a une revanche, c’est plutôt sur lui. »