Interrogé sur la possi­bi­lité de voir Rafael Nadal soulever une 15e Coupe des Mousquetaires lors de la prochaine édition de Roland‐Garros, Toni Nadal, lors de son passage sur l’émis­sion de Marion Bartoli sur RMC Sport ce dimanche, a estimé que tout était possible malgré la forte concurrence.

« Je suis toujours positif. Je crois toujours qu’il peut gagner même s’il sera très diffi­cile de battre Djokovic et Alcaraz. Mais je pense que si Rafael est en bonne santé, il aura une chance de gagner. J’espère qu’une fois de plus, il aura la possi­bi­lité de gagner. C’est mon rêve. Après, on verra. »