Nos confrères d’Eurosport nous offrent un petit bijou avec cet entre­tien d’Alizé Lim qui a eu le privi­lège d’in­ter­viewer longue­ment Rafael Nadal. Revenant sur la chance que Gabriel Debru et Arthur Fils ont eu en s’en­trai­nant avec l’Espagnol, Alizé Lim espère que nos Tricolores ont profité ce moment unique.

« Ce qui est certain, c’est qu’à leur place, je regar­de­rais tout ! Rafa met une inten­sité phéno­mé­nale à l’en­traî­ne­ment. C’est quelque chose qu’on ne peut presque pas soup­çonner avant de l’avoir vu de ses propres yeux. C’est encore diffé­rent des matches. Il frappe encore plus fort à l’en­traî­ne­ment. C’est là où il est très diffé­rent de Federer, d’ailleurs. Roger était détendu, il travaillait son toucher. Rafael, il est bien au‐delà des 100% sur chaque balle. C’est quelque chose qui doit t’étouffer menta­le­ment quand tu es en face de lui. Et qui doit t’ins­pirer quand tu rentres chez toi le soir en pensant à ta propre carrière. »