Contraint à l’abandon après s’être tordu la cheville lors de son match exhi­bi­tion face à Jack Draper ce samedi à Londres, Gaël Monfils s’est voulu rassu­rant dans des propos rapportés par Tennis Majors.

Le Tricolore, qui a même pu jouer face à Holger Rune quelques heures après cette belle frayeur, a estimé que ce n’était pas trop grave.

« Je me suis fait une entorse de grade 1, je suis sous anti‐inflammatoires. J’ai mis beau­coup de glace, j’ai fait de l’acu­punc­ture. J’ai senti que je pouvais jouer mon troi­sième match du tournoi, donc oui, je n’étais pas à 100 %, mais je n’en étais pas loin non plus. Je ne pense pas que ce soit trop grave, je vais encore passer une IRM, mais le fait de pouvoir jouer trois heures plus tard et de faire un bon match contre le 8e mondial est un bon signe. Quelques jours de repos et tout ira bien. »