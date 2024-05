Doté d’un revers à une main majes­tueux et d’un jeu esthé­tique, les obser­va­teurs ont rapi­de­ment fait le rappro­che­ment entre Grigor Dimitrov et Roger Federer. Tout au long de sa carrière, le numéro dix mondial a hérité du surnom « baby Federer » et on ne peut pas dire que cette situa­tion lui plai­sait totalement.

Dans un entre­tien accordé à The Guardian, le Bulgare est donc revenu sur cette période un peu agaçante.

« À l’époque, je trou­vais ça drôle, mais à un moment donné, je me suis dit : « J’aimerais m’im­poser comme le joueur de tennis que je suis, comme la personne que je suis. » Je pense que c’était l’un de mes objec­tifs de conti­nuer dans cette voie. Être : « OK, c’est mon jour, c’est le moment pour moi de m’im­poser comme ce joueur qui n’a rien à voir avec quel­qu’un d’autre. » Je pense que j’ai fait un excellent travail avec ça et, honnê­te­ment, j’étais très fier de cette partie en parti­cu­lier parce que je voulais vrai­ment avoir mon propre nom. »