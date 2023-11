Ancienne 135e joueuse mondiale et désor­mais consultante‐intervieweuse pour Eurosport, Alizé Lim, dans l’émis­sion Dip Impact, s’est notam­ment exprimée sur la tension qui règne au sein des jour­na­listes lorsque Novak Djokovic arrive en salle de presse après un match.

Alizé, présente il y a deux semaines à l’Accor Arena pour le Rolex Paris Masters, a expliqué qu’elle était parti­cu­liè­re­ment stressée alors qu’elle connaît pour­tant un peu le Serbe pour l’avoir côtoyé sur le circuit.

🗣 « Quand Djokovic arrive en salle d’in­ter­view, il y a un silence qui pèse, qui est impres­sion­nant »



« Avec Novak, il y a quelque chose qui m’a vrai­ment frappé à Bercy, c’est la tension qui règne quand il arrive dans une salle d’in­ter­view qui n’est pas du tout la même que quand les autres joueurs sortent du terrain. Il y a beau­coup plus de monde déjà qui débarque, je ne sais pas trop pour­quoi. Je ne sais pas si c’est des personnes de sa « team », je ne sais pas si c’est tous les jour­na­listes qui ont envie d’as­sister à toutes les ques­tions qui sont posées en sortant du court. Et puis là, il y a un silence qui pèse, qui est impres­sion­nant. C’est‐à‐dire que moi, j’avais le coeur qui battait, qui sortait de ma poitrine parce que je me disais d’un coup, il ne faut pas que je me plante, il ne faut pas que je me plante. Et je pense que tout le monde est un peu dans cet esprit‐là où d’un coup il arrive et il impres­sionne tout le monde. On a l’im­pres­sion que c’est le président des USA qui arrive, il faut faire place, il faut se taire et voilà. »