Invité de l’émis­sion « CLIQUE » sur Canal +, Jo‐Wilfried Tsonga a évoqué la diffi­culté pour un joueur de tennis de vivre des aven­tures souvent seul avec son entraî­neur, loin de ses proches.

« J’ai eu des grandes victoires ou j’étais malheu­reux. Quand j’ai gagné à Tokyo (en 2009), je suis rentré chez moi, j’étais parti avec mon entraî­neur, et je tirais un peu la tête. Ma mère m’a dit : ‘c’était super, c’était génial’. Eux, ils avaient fait la fête à la maison avec les copains, avec tout le monde. Ils ont célébré entre eux mais moi j’étais tout seul à Tokyo. Je n’avais pas mes amis, je n’avais pas ma famille. Et c’est vrai que j’avais gagné mais ça ne me parlait pas tant que ça. Ma plus grande victoire dans la vie, c’est d’avoir su appré­cier énor­mé­ment de moments dans ma carrière, mes enfants et mes rela­tions avec ma famille et mes amis », a confié le Français, retraité des courts depuis près de deux ans.