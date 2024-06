Lors d’une longue inter­view accordée à nos confrères de Punto de Break, l’ex­pé­ri­menté Albert Ramos‐Vinolas, toujours 112e mondial à 36 ans, évoque le tennis d’au­jourd’hui et du futur avec peu d’emballement.

Question : « Vivrons‐nous à nouveau un âge d’or du tennis ? Je ne parle pas seule­ment du Big 3, mais de Berdych, Tsonga, Ferrer, Del Potro, cette classe moyenne de grands terriens et aussi de grands bombar­diers… Et main­te­nant que tout semble un peu plus homo­gène, y a‑t‐il de la place pour la renais­sance du revers à une main, pour l’ap­pa­ri­tion d’autres styles… ? »

Ramos‐Vinolas : « Non. Le tennis, et encore plus avec ces balles, c’est frapper de plus en plus fort et plus à plat… et sans ordre. Il s’agit main­te­nant de frapper fort, de faire des points courts et de ne pas trop réflé­chir (…) Penser peu et frapper fort. Dans le tennis, tout va de plus en plus vite. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les statis­tiques. Je travaille avec des gens qui analysent les statis­tiques et les points de 1 à 4 coups repré­sentent 60 à 70% des échanges. »