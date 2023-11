Si l’ATP est loin d’être irré­pro­chable, l’as­so­cia­tion a néan­moins le mérite de nous proposer de temps en temps des contenus vrai­ment intéressants.

Cela a notam­ment été le cas avant le début du Masters de Turin où un jeu a été orga­nisé entre les huit parti­ci­pants qui étaient invités à dési­gner un joueur parmi eux dans une caté­gorie précise.

Et lorsque la ques­tion numéro six inti­tulée « Waterworks » est tombée, une scène parti­cu­liè­re­ment cocasse s’est produite entre Novak Djokovic, maître de céré­monie, et Daniil Medvedev (à partir de 2 minutes et 55 secondes).

A mind master, a lethal back­hand, and some waterworks…Which CHAMPION will they choose ? 😎#NittoATPFinals pic.twitter.com/2HPeob1iWB — ATP Tour (@atptour) November 14, 2023

Djokovic : « Qui est le plus suscep­tible de pleurer à la fin d’un match, qu’il ait gagné ou perdu ? »

Alors que tout le monde choisit Andrey Rublev, Daniil Medvedev est le seul à dési­gner le Serbe.

Djokovic : « Tu me choisis ? Allez, mec !

Medvedev : « Tu peux parfois le faire, mais je suis d’ac­cord pour mettre Andrey.

Djokovic : « Oui, mais pas pleurer. Je casse des raquettes mais je ne pleure pas (rires).

Medvedev : « J’ai changé d’avis.

Djokovic : « C’est donc Andrey Rublev qui remporte la victoire du joueur de tennis le plus suscep­tible de pleurer après un match. »