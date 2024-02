Invité du dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie (« The AO Show »), Andre Agassi est revenue sur l’une des phrases les plus marquantes de sa fameuse auto­bio­gra­phie, « Open » : « Je joue au tennis pour gagner ma vie, même si je déteste le tennis, que je le déteste avec une passion sombre et secrète, et que je l’ai toujours détesté. »

« J’ai une vraie décon­nexion avec le jeu. Je veux dire que ce n’est une surprise pour personne car la plus grande contro­verse de mon livre est apparue dès la première page, quand j’ai dit que je détes­tais le tennis. Il m’a fallu beau­coup de temps pour m’ac­cepter, pour me comprendre. Et je me suis retrouvé sur la scène mondiale, à jouer tout en explo­rant qui j’étais et en essayant de résoudre ces contra­dic­tions », a raconté l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem, forcé par son père à jouer au tennis.