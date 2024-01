Présent à Melbourne pour le début de l’Open d’Australie, Andre Agassi est clai­re­ment l’at­trac­tion de ce premier Grand Chelem de la saison.

Après avoir échangé avec Carlos Alcaraz dans les allées du tournoi au sujet de Rafael Nadal et assisté au match de Novak Djokovic qui s’est d’ailleurs direc­te­ment adressé à lui, l’an­cien quadruple vain­queur du tournoi s’est égale­ment exprimé sur le fameux débat du GOAT dans les colonnes du quoti­dien local, The Age.

« On ne peut pas contester les statis­tiques de Novak Djokovic, c’est évident. Le nombre de Grands Chelems, le nombre de semaines à la place de numéro 1 mondial… Il y a telle­ment de statis­tiques qu’il est en train de redé­finir en quelque sorte. Mais comment laisser Federer en dehors de cette conver­sa­tion et comment ne pas recon­naître l’élé­gance avec laquelle Roger a fait ce qu’il a fait ? Et avec Rafa, je ne sais pas si le tennis a déjà vu quel­qu’un jouer de cette manière. Mais qui est celui qui a vrai­ment béné­ficié au jeu ? Je pense que le jeu a béné­ficié de façon spec­ta­cu­laire de chacun d’entre eux. Absolument. »