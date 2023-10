Tête de série numéro 1 de l’ATP 250 d’Anvers et de passage devant la presse ce lundi, Stefanos Tsitsipas, qui traverse depuis plusieurs semaines une période compli­quée, a été inter­rogé sur sa réelle moti­va­tion, notam­ment depuis qu’il est en couple avec Paula Badosa. Voici sa réponse.

« Ce que j’ai à dire aux gens qui prétendent que je ne suis plus concentré sur le tennis ? Que je m’entraîne plus que je ne l’ai jamais fait dans ma carrière. Je n’ai rien à prouver à personne, si ce n’est à moi‐même, me prouver que je suis capable de retrouver mon niveau. J’y crois. »