Après une nouvelle saison riche en succès au cours de laquelle il n’est encore passé qu’à une victoire de réaliser le Grand Chelem calen­daire, Novak Djokovic, qui axe toute sa prépa­ra­tion pour ces tour­nois majeurs, a malgré tout bien l’in­ten­tion de terminer l’année en trombe.

Inscrit sur le Masters 1000 de Paris et qualifié pour le Masters de Londres, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem dispu­tera ensuite la Coupe Davis, son dernier et grand objectif.

« Tout va bien. Nous avons établi un plan sur trois semaines jusqu’au premier match à Bercy. Il me reste encore trois épreuves finales à venir et bien sûr, les ambi­tions sont toujours élevées. Par rapport à ça, je dois bien me préparer car je vais avoir trois tour­nois en quatre semaines. Ce sera assez intense, avec beau­coup de matchs diffi­ciles, fati­gants et stimu­lants. Même si j’ai les plus grandes attentes pour les trois tour­nois, le plus grand désir de la fin de la saison est de remporter la Coupe Davis. J’espère que je serai là à mon meilleur niveau, comme les autres gars de l’équipe nationale. »