Alexander Shevchenko risque de souvenir long­temps de cette soirée du 24 octobre 2023.

Vainqueur de Stan Wawrinka chez lui, à Bâle, devant son public, le Russe de 22 ans a réalisé un rêve de gosse en parve­nant à battre l’une de ses idoles d’en­fance. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré lors de l’in­ter­view sur le court quelques secondes après ce succès probant.

« C’est incroyable, surtout de battre Stan à Bâle. Quand j’étais enfant et que je dînais en famille, je me souvient de Stan jouant la finale de l’Open d’Australie. Et le battre à Bâle, c’est quelque chose dont je rêvais », a déclaré celui qui sera opposé à Taylor Fritz pour une place en quarts de finale de l’ATP 500 suisse.