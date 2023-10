Lors de son passage sur le podcast d’Eurosport Allemagne, Das Gelbe vom Ball, Boris Becker, nouveau coach d’Holger Rune, s’est exprimé sur de nombreux sujets comme le retour de Rafael Nadal. Également inter­rogé sur Carlos Alcaraz, l’Allemand a tenu à mettre en garde certains observateurs.

« Il est presque impos­sible d’éviter la compa­raison avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Mais s’il vous plaît, donnez‐lui le temps de se déve­lopper, afin qu’il ne perde pas l’in­térêt pour le sport, car nous avons encore besoin de lui pendant quelques années. Il est trom­peur de penser que Carlos peut dépasser les 20 titres du Grand Chelem. Je suis convaincu que nous ne verrons plus trois joueurs gagner 20 tour­nois du Grand Chelem en même temps. Il est très impor­tant pour la scène tennis­tique, c’est un grand ambas­sa­deur. C’est aussi, et surtout, un grand succes­seur du Big 3. »