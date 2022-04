Vainqueur d’un match hallu­ci­nant ce dimanche en demi‐finale face à Alex De Minaur à Barcelone, Carlos Alcaraz est revenu en confé­rence de presse sur le moment fort de la rencontre, lors­qu’il a du sauver deux balles de match dont l’une grâce à un coup assez incroyable.

« Je pensais pouvoir renverser la situa­tion car conclure un match n’est jamais facile, c’est très compliqué et je savais que j’al­lais avoir mes chances. Je n’ar­rive toujours pas à croire le coup que j’ai réalisé sur l’une des deux balles de match que j’ai sauvée, J’ai presque fermé les yeux. Je me suis battu jusqu’à la fin et j’ai cru en moi, je savais que je pouvais revenir. J’ai alterné, parfois j’ai bien joué, parfois mal », a déclaré l’Espagnol de 18 ans avant de se projeter sur la finale de ce soir face à un son compa­triote Pablo Carreno Busta qu’il connaît très bien voire trop bien. « Pour la finale, je dois améliorer cela, je dois être plus concentré, plus linéaire, avoir plus d’oc­ca­sions. Pablo et moi nous sommes entraînés de nombreuses fois ensemble, nous nous connais­sons plus qu’assez, mais une fois sur le court, il n’y a pas d’amis. »