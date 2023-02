Blessé ces dernières semaines, Carlos Alcaraz a observé de loin le 10e sacre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, syno­nyme de 22e titre du Grand Chelem, soit autant que Rafael Nadal. Dithyrambique sur le Serbe, le numéro 2 mondial a néan­moins fait passer un message clair sur la première place du clas­se­ment ATP avant de jouer son premier match de l’année à Buenos Aires jeudi contre Laslo Djere.

« Novak Djokovic n’a pas de faiblesses. Chaque coup est incroyable. Sa condi­tion physique est incroyable ; sa condi­tion mentale est incroyable. Il est comme un Dieu, et je l’ad­mire au fil des années à rester au même niveau, à rester au sommet. C’est vrai­ment, vrai­ment diffi­cile, et j’ad­mire cela. C’était clair pour moi que la première place allait m’être enlevée tôt ou tard, je savais que ça allait être diffi­cile de la conserver tout le temps. Maintenant le but c’est de la récu­pérer au plus vite. »