Année olym­pique oblige, Arthur Fils a choisi de faire l’im­passe sur la saison en indoor où il aurait pu performer.

Présent cette semaine à Buenos Aires, il va enchainer par Rio de Janeiro et Santiago et ceci afin de parfaire sa prépa­ra­tion sur terre battue avec en ligne de mire Roland‐Garros et les Jeux olym­piques de Paris.

Un choix discu­table quand on sait qu’Indian Wells et Miami vont arriver vite et que ces deux Masters 1000 délivrent beau­coup de points.

Ce mardi soir, il débu­tait donc sa tournée sud‐américaine et il a été dominé par le vétéran Dusan Lajovic qui est toujours diffi­cile à manoeu­vrer. Battu en deux manches (6−3, 6–4), le Tricolore devra recti­fier le tir au Brésil afin que son choix de calen­drier ne suscite par un début de polémique.