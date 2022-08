Roddick : « Vous savez que Nadal est sérieux quand il arrive à un tournoi presque une semaine à l’avance pour s’habituer aux conditions »

Pour Tennis Channel, Andy Roddick a donné son avis sur le retour très proche de Rafael Nadal, programmé mercredi en night session face à Borna Coric ou un qualifié. L’Américain a fait preuve de posi­ti­visme au moment d’évo­quer l’état de forme de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, absent du circuit depuis plus d’un mois à cause de sa déchi­rure aux abdo­mi­naux contractée à Wimbledon début juillet, l’ayant contraint à déclarer forfait avant sa demi‐finale contre Nick Kyrgios.

« Je féli­cite l’équipe de Rafa pour avoir réussi à le faire jouer le mercredi soir, en lui donnant le plus de temps possible pour se préparer et s’en­traîner. Mais écoutez, vous savez que Rafa est sérieux quand il arrive à un tournoi presque une semaine à l’avance pour s’ha­bi­tuer aux condi­tions de Cincinnati. Je suis sûr qu’il joue des matchs d’en­traî­ne­ment tous les jours. Donc, Rafa n’en est pas là – il ne sacri­fie­rait pas sa santé à l’US Open pour jouer à Cincinnati s’il ne se sentait pas capable de jouer un match mercredi soir », a assuré l’an­cien numéro 1 mondial.