Alejandro Tabilo (144e) a créé la surprise dans la nuit de samedi à dimanche en sortant Diego Schwartzman à Cordoba en deux sets 6–3, 7–6(6). A 24 ans, le Chilien s’est réjoui de passer un cap avec cette première finale de sa carrière sur le circuit ATP.

« Je joue mon meilleur tennis depuis quelques mois et j’ai terminé l’année en force. Je pense que j’avais besoin d’une semaine comme celle‐ci pour avoir un déclic et changer complè­te­ment de menta­lité. J’espère que c’est le début de quelque chose de bien et que je pour­rais main­tenir ce niveau aussi long­temps que possible », a déclaré en confé­rence de presse Tabilo qui va défier Albert Ramos‐Vinolas en finale aux alen­tours de 22h30, heure française.