Si le Français a eu des occasions dans le premier set avec 6 balles de break dans la première manche (NDRL : 8 au total), par la suite, il a été largement dominé par le leader serbe.

C’est quand même la 16ème défaite de suite de la « Monf » face à Novak, cela commence à faire beaucoup.

Ce succès confirme aussi que Djokovic est déjà dans ce début de saison en grande forme. Vainqueur d’Anderson en deux manches, et donc de Monfils : 6-3, 6-2, Nole déroule et fait déja peur.



On aura donc un double décisif plutôt important pour savoir qui prendra la tête du groupe car il est évident que l’équipe gagnante aura une grande chance de se qualifier pour la phase finale de cet ATP Cup.