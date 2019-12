Battue dès les phases de groupe en Coupe Davis, la Belgique de David Goffin a bien l’intention d’effacer cette désillusion lors de l’ATP Cup qui débutera le 3 janvier prochain. Au sein d’un groupe abordable (Grande-Bretagne, Bulgarie et Moldavie), Steve Darcis, Kimmer Coppejans, Joran Vliegen, Sander Gillé et, donc, David Goffin tenteront de rallier la phase finale. le 29e mondial a exprimé sa fierté de représnter son pays : « C’est très agréable de représenter son pays et de sentir que vous avez le soutien de tous. Partager du temps avec des collègues et des amis vous donne une motivation supplémentaire, tout comme être capable de marquer des points ATP. C’est super de commencer l’année avec cette compétition, » a déclaré le natif de Liège dans des propos rapportés par le site de l’ATP.