Sous l’impulsion de Rafael Nadal, l’Espagne a obtenu sa qualification pour les demi-finales de l’ATP Cup en disposant de la Belgique au super tie-break du double décisif. « C’était une qualification difficile avec du tennis de très haut niveau pendant la rencontre » a d’abord commenté le numéro 1 mondial en conférence de presse dans des propos relayés par As.

Le Majorquin a ensuite fait part de son mécontentement sur la programmation de la compétition : « On avait la pire situation de toute l’ATP Cup. On était la dernière équipe à arriver de Perth à Sydney avec trois heures de décalage et des conditions différentes. Et là, on finit à 1h du matin, on ne sera pas couchés avant 4h du matin. C’est un problème, mais on est là et on se bat. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. » Un commentaire qui risque de faire parler car en novembre, l’Espagne avait été critiquée pour avoir une programmation à son avantage lors de la phase finale de la Coupe Davis à… Madrid.