Présent en conférence de presse avant de débuter l’ATP Cup avec l’Allemagne, Alexander Zverev a été interrogé sur son intersaison qui a été raccourcie en raison de sa participation à la tournée en Amérique du Sud de Roger Federer. L’Allemand ne se montre pas inquiet et espère faire mieux en 2020 que lors de sa saison 2019 : « J’ai eu une bonne intersaison. C’était un peu différent, plus court. J’ai repris l’entraînement tennis il y a une semaine environ donc je ne me suis pas beaucoup entraîné. Mais je me sens bien, je me sens en forme. Ma condition physique n’a jamais vraiment été un problème (…) L’an dernier, j’ai terminé à la septième place mondiale, j’ai eu de bons tournois, mais ce n’était pas l’année que je voulais avoir, alors j’espère m’améliorer cette année. »