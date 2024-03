On le sait les joueurs ont tous été fina­le­ment soli­daire d’Andrey Rublev alors qu’il a commis l’ir­ré­pa­rable. Andy Roddick, au delà du soutien qu’il apporte au joueur russe, explique que les sanc­tions finan­cières dont il a été victime sont bien sûr injus­ti­fiées, or l’on sait que c’est souvent quand on frappe le « porte­feuille » que cela fait mal.

« Il doit main­te­nant renoncer à son prize money pour la semaine, à ses points du clas­se­ment ATP pour la semaine, ce qui le fait sortir du Top 5 mondial. Je ne vois pas le rapport entre sa crise de vendredi et ses victoires au premier, au deuxième et au troi­sième tour. Il a une part de respon­sa­bi­lité parce qu’il est allé trop loin, mais lui retirer l’argent pour la semaine, lui retirer les points à cause d’un juge­ment d’un type sur une chaise, cela n’a pas de sens pour moi »

