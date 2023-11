Dans des propos rapportés par Ubitennis avant le début du Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre, Andrey Rublev est revenu sur la polé­mique de Bercy : le forfait de Jannik Sinner, programmé à 17h après avoir terminé son premier match le même jour à 2h30 du matin.

« L’idée est que si on commence à 11 heures du matin, on ne peut pas faire plus de 5 matchs par jour sur le même terrain , alors qu’à Bercy il y en avait six. En Grand Chelem, cette situa­tion est un peu plus facile à gérer, car même si vous terminez tard, vous avez un jour de congé pour récu­pérer. En Masters1000, par contre, il n’y a souvent pas de jour de congé , donc ça devient plus compliqué. Ce n’est pas bien qu’un joueur et une personne incroyable comme Jannik, qu’on aime­rait toujours voir jouer, ne puisse pas le faire parce qu’il a terminé son précé­dent match trop tard. Je le comprends parfai­te­ment : les joueurs les plus impor­tants, qui sont aussi ceux qui peuvent attirer plus de monde vers le tennis, devraient être mieux traités », a exigé le 5e joueur mondial.