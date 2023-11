Alerte pour Stefanos Tsitsipas !

Alors qu’il doit ouvrir le bal dimanche à 14h30 contre Jannik Sinner, le Grec a selon OA Sport stopper son entraî­ne­ment contre Alexander Zverev, vendredi, à deux jours du début du Masters.

A croire les rumeurs qui circulent à Turin où se tiennes les ATP Finals, le 6e mondial aurait ressenti une gêne au coude droit, opéré en novembre 2021.

Reste à savoir comme le souligne le média italien s’il s’agit d’un réel problème liée à une douleur pouvant poten­tiel­le­ment le pousser au forfait, ou s’il s’agit d’une simple mesure de précaution.

ATP Finals, physical problem in trai­ning for Tsitsipas : he will be Sinner’s first opponent

Tsi was engaged in trai­ning with Zverev, but stopped.

Acc. to some rumours, it would be the operated elbow… But it could also have been a precau­tio­nary stop.https://t.co/7Ll1kSgHDE