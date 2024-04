S’il a sauvé neuf balles de première manche puis trois balles de match, Benoît Paire s’est tout de même incliné en deux sets contre Daniel Galan (83e) au premier tour à Houston : 7–6(13), 6–4, en 1h55 de jeu.

Après cette nouvelle défaite parti­cu­liè­re­ment frus­trante, le Français de 34 ans a pris le temps de répondre aux parieurs frus­trés lui ayant envoyé des messages privés sur Instagram.

« Ne vous inquiétez pas, vous ne me verrez bientôt plus. Je penserai à vous qui avez perdu deux euros, et c’était vos écono­mies », a lâché l’ac­tuel 142e mondial.

Non ⁦@benoitpaire⁩ l’heure de la retraite n’a pas encore sonné ! pic.twitter.com/O0L7kEdPLR — PL (@plobsport) April 2, 2024

Benoît pense visi­ble­ment de plus en plus à la retraite…