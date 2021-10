121e mondial actuel­le­ment, Andy Murray continue de parti­ciper aux gros tour­nois du circuit sans passer par les quali­fi­ca­tions, grâce à des invi­ta­tions. Bénéficiaire d’une nouvelle wild‐card pour Indian Wells, il va affronter Adrian Mannarino vendredi. Mais avant, le Britannique a tenu à répondre aux critiques.

« Bien sûr, je préfé­re­rais rentrer dans le tableau grâce à mon clas­se­ment. Mais après ce que j’ai traversé et par rapport à ce que j’ai fait dans ce sport, je ne pense pas avoir à me justi­fier de ces wild‐cards. Les tour­nois font leurs choix et je leur suis très recon­nais­sant de me donner ces oppor­tu­nités », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial, assez remonté, en confé­rence de presse.