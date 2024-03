Alors qu’il n’a vrai­ment pas été épargné par le tirage au sort, de manière logique au vu de son clas­se­ment actuel (652e), Rafael Nadal ne sait pas à quoi s’at­tendre lors du Masters 1000 d’Indian Wells (6 au 17 mars).

« Quand on vieillit et qu’on doit s’arrêter de jouer, le corps n’est plus préparé. Si on joue régu­liè­re­ment, alors le corps s’adapte à l’intensité. Si j’avais pu jouer à Melbourne et à Doha, peu importe le résultat, cela m’aurait mis sur les rails », a déclaré Rafa, victime d’une micro‐déchirure en janvier à Brisbane où il faisait son retour après presque un an sans jouer.