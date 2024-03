Pour Eurosport France, l’ex‐10e mondial et ancien capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Arnaud Clément, a donné son avis sur la tournée sud‐américaine très compli­quée d’Arthur Fils, toujours 43e mondial à 19 ans.

« C’est un choix, une option (le fait de s’en­tourer de Grosjean et Bruguera, ndlr). Il ne faut pas forcé­ment toujours remettre en ques­tion ses choix et surtout pour­quoi on les fait. Il ne doit pas être content, c’est sûr. Pas seule­ment du résultat brut, mais aussi de la manière, du niveau de jeu. Il s’est créé une struc­ture de grande qualité avec Seb’ (Grosjean) et (Sergi) Bruguera. Peut‐être qu’il s’est mis trop de pres­sion, trop vite sur cette saison 2024. C’est vrai que l’an dernier, il est monté comme une flèche à une vitesse dingue et il a envie de conti­nuer sur sa lancée »