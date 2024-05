Si Félix Auger‐Aliassime a certes béné­ficié de deux aban­dons et d’un forfait pour se hisser jusqu’en finale du Masters 1000 de Madrid, battu de peu par Andrey Rublev, le Canadien s’est quand même offert Casper Ruud en huitièmes de finale tout en montrant de vrais signes d’amé­lio­ra­tion dans le jeu.

Interrogé sur ce niveau de jeu en hausse alors qu’il semblait stagner ces derniers mois, FAA a évoqué une approche diffé­rente à l’entraînement.

« Je l’ai senti par moments aux États‐Unis, à Indian Wells et Miami, sur certains entraî­ne­ments, mais beau­coup de doutes traver­saient mon esprit sur mon approche pour trouver l’équi­libre entre cette énergie, cette agres­si­vité, mais aussi ce calme. Avec le retour sur terre battue, j’ai pris un peu de temps, on a bossé sur certaines choses avec une approche un peu diffé­rente, on a eu de bonnes discus­sions, pour se dire la vérité, sortir ce que j’avais sur le coeur. Depuis Monte‐Carlo à l’en­traî­ne­ment, je fais de bonnes choses, c’est dans la bonne direction. »