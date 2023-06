Il y avait beau­coup d’émo­tions sur le court central de l’ATP 250 de Majorque ce jeudi après la défaite en quarts de finale de Feliciano Lopez.

Quelques minutes après avoir disputé l’ul­time match de sa carrière à 41 ans, l’Espagnol, aux côtés de sa femme et de son jeune fils lors d’une céré­monie à son honneur sur le court, a reçu un très beau message de la part de son compa­triote et ami, Rafael Nadal. Un message diffusé sur l’écran géant du stade.

« Nous avons partagé de nombreux moments ensemble, certains tristes et diffi­ciles. Mais je pense qu’en général, tu as été une personne qui a contribué à rendre le circuit plus heureux. D’un point de vue personnel, tu as toujours été très proche de moi depuis que je suis entré dans le tennis profes­sionnel, et tu as rendu les choses plus paisibles et plus agréables pour moi. Tu nous manqueras beau­coup. Je tiens à te féli­citer pour ta carrière. Merci d’avoir toujours été un bon coéqui­pier tout ce temps. »