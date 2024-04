Lors d’un duel assez intense, Jannik Sinner a confirmé qu’il était vrai­ment un cran au dessus en ce moment. Et pour­tant Dimitrov n’a pas démé­rité essayant sans cesse de proposer des varia­tions, des montées au filet, tout ce qui fait le charme de son jeu unique. Cela aurait pu passer au début du match quand il a obtenu une balle de de break, la seule du match.

🏆 LA TERCERA ES LA VENCIDA PARA EL ZANA. Jannik Sinner es el CAMPEÓN del Miami Open tras derrotar de forma contun­dente a Grigor Dimitrov por 6–3 y 6–1. Sólido.



Cette alerte allait changer la donne puisque Sinner déci­dait de serrer encore plus le jeu. Il brea­kait très vite et empo­chait le set 6 à 3 sur un deuxième break pour clore la manche. Bien que déçu, Grigor essayait de ne pas baisser les bras notam­ment en utili­sant souvent son revers à une main long de ligne d’un pureté incroyable.

Mais Jannik toujours aussi précis et puis­sant dérou­lait. Il brea­kait à 2 à 1 puis encore à 4 à 1 et filait très tran­quille vers son 2ème titre en Masters 1000 (6−3, 6–1) et aussi sa 22ème victoire en 23 rencontres cette saison, un véri­table ouragan.

Reste à savoir si sur la terre battue Jannik sera aussi perfor­mant. On aura une partie de la réponse à Monte‐Carlo, le tournoi qui lance la longue route vers Roland‐Garros.