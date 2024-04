Contre Grigor Dimitrov ce dimanche (à 21h, heure fran­çaise), Jannik Sinner va disputer sa 17e finale sur le circuit prin­cipal, sa troi­sième à Miami où il a perdu les deux premières fois (en 2021 face à Hubert Hurkacz et en 2023 contre Daniil Medvedev).

Le récent lauréat de l’Open d’Australie aborde forcé­ment l’évé­ne­ment avec beau­coup plus de séré­nité et de confiance.

« J’ai appris à en profiter. Le dimanche est un jour formi­dable pour les joueurs de tennis. Si vous êtes toujours dans le tournoi, c’est le plus beau jour de la semaine. J’essaie vrai­ment d’en profiter. La première fois que j’étais en finale ici, je n’en ai pas dormi la veille. Je me deman­dais si cela se repro­dui­rait, si je serai encore une fois en posi­tion de gagner un tournoi comme ça. La deuxième fois, l’an dernier, j’étais déjà plus relax, j’avais plus d’ex­pé­rience. Maintenant, je sais que je peux remporter ces tour­nois. Cela ne veut pas dire que je dois les remporter, mais je sais que je peux le faire. Et dans ma tête, je me dis que c’est le dernier tournoi sur dur avant la terre battue. Je veux finir sur une bonne note. Je suis en finale, c’est déjà pas mal de toute façon. »