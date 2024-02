C’est une excel­lente nouvelle pour tous les fans de tennis français.

En effet, la chaîne France Télévisions a annoncé ce jeudi qu’elle allait diffuser le Masters 1000 de Monte‐Carlo sur sa plate­forme en ligne et sur France 4 jusqu’en 2026 !

Une très bonne chose quand on sait le peu de tour­nois retransmis en clair, et qui on l’es­père devrait permettre de redonner encore plus d’in­térêt aux gens pour le tennis.

Pour rappel, l’édi­tions 2024 se dérou­lera du 6 au 14 avril, et comme lors des éditions précé­dentes, l’équipe de We Love Tennis sera sur place pour vous faire vivre le tournoi dans les meilleurs conditions.

🎾📢@Francetele, diffu­seur offi­ciel du #RolexMonteCarloMasters jusqu’en 2026 !



Cette nouvelle colla­bo­ra­tion souligne notre enga­ge­ment d’of­frir à nos publics les plus beaux exploits sur terre battue.



📲 RDV à partir du 6 avril sur @FranceTV et sur France 4 pic.twitter.com/cYJt51YZuH — France Télévisions (@Francetele) February 15, 2024

Un rendez‐vous sur terre battue incon­tour­nable avant Roland‐Garros !