À l’instar de Novak Djokovic, apparu extrê­me­ment agacé en confé­rence de presse après sa défaite surprise face à Lorenzo Musette ce jeudi, Alexander Zverev serait‐il un poil mauvais joueur ?

Renversé par Daniil Medvedev après avoir servi deux fois pour le gain de la rencontre et manqué deux balles de match, le joueur alle­mand s’est confié à un jour­na­liste de Sky quelques minutes après la rencontre. Et mani­fes­te­ment, Sascha n’a pas vrai­ment aimé l’at­ti­tude du Russe pendant la rencontre.

« C’est est l’un des joueurs les moins fair‐play au monde. Je prends le fair‐play et l’es­prit sportif très au sérieux. Ce n’est pas son cas. Il fait une pause toilette quand ce n’est plus possible. Il y a 1000 situa­tions dans lesquelles il sent que je commence à mieux jouer et dans lesquelles il essaie de faire quelque chose à chaque fois. Je suis extrê­me­ment déçu de lui en tant qu’ath­lète. Bien sûr, on peut dire que ce n’est pas bon pour moi d’être distrait. Cela ne devrait pas m’ar­river et c’est tota­le­ment ma faute. Mais je pense que le fair‐play devrait toujours faire partie du sport. »