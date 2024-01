L’Open Sud est plus qu’en danger, logi­que­ment, c’est même la dernière année qu’il aura lieu. En effet la Métropole de Montpellier a décidé de ne pas prolonger son aide de 400.000 euros en 2025 en expli­quant que les défi­cits succes­sifs du tournoi ne sont pas logiques.

Du coup la confé­rence de presse était un peu tendue cette semaine et la direc­tion du tournoi espère encore un revirement.

« C’est un évène­ment popu­laire avec un public large et varié, qu’il soit passionné de tennis ou non. C’est aussi l’évè­ne­ment qui a attiré le plus de monde à la Sud de France Arena, hormis peut‐être l’Euro de basket avec ses 15 matches néan­moins. Et qui est acces­sible pour tout le monde avec des prix débu­tant à 6€ et rassem­blant plus de 50 000 personnes à chaque édition. On a toujours des discus­sions avec la ville. Les collec­ti­vités ont leur intérêt avec ce tournoi. L’idée c’est d’avoir les condi­tions pour conso­lider le pool d’ac­teurs publics, péren­niser les parte­naires privés » explique Boudjemaa chez nos confrères du Midi Libre.

Le modèle « trico­lore » où les acteurs publics sont les moteurs d’un évène­ment privé semblent avoir un peu vécu surtout si la « perfor­mance » n’est pas toujours au rendez‐vous.