Adrian Mannarino a bouclé de la plus belle des manières sa saison sur gazon par un titre sur l’ATP 250 de Newport, grâce à une victoire dimanche en finale contre la sensa­tion améri­caine, Alex Michelsen. Le Français gagne 11 places au clas­se­ment et s’ins­talle au 27e rang mondial, à 35 ans.

« Match après match, j’ai trouvé mes marques et je suis monté en puis­sance au fil de la semaine, s’est féli­cité Mannarino après son titre. Aujourd’hui, j’ai réussi à être très solide, pendant tout le match. Ça me fait une victoire en deux sets, et sans trop de stress, donc c’est positif (…) Le but, c’était d’ar­river tête de série à l’US Open (28 août au 10 septembre) pour essayer d’être un peu plus protégé dans les tableaux que je ne l’étais les semaines précé­dentes », a expliqué le numéro 1 fran­çais à L’Equipe.

Pour le moment, Mannarino est dans les clous !