Battu une quatrième fois en sept confron­ta­tions par Jannik Sinner, ce mardi en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a tenu à souli­gner l’ex­cellent niveau de jeu de son adver­saire tout en admet­tant qu’il devait encore s’amé­liorer d’un point de vue tactique.

« Évidemment, il a aussi joué un grand niveau de tennis, il m’a forcé à changer un peu mon jeu. Je n’ai pas pu jouer comme d’ha­bi­tude, j’ai essayé de jouer plus en profon­deur, mais je n’y suis pas parvenu. J’ai essayé de jouer avec une autre tactique, mais je n’ai pas bien réussi dans cette partie non plus. C’est une autre chose que je dois apprendre si je veux battre Jannik. Ensuite, dans le deuxième set, je n’étais pas bien menta­le­ment, je me plai­gnais trop, ce qui vous empêche vrai­ment de jouer à votre meilleur niveau, c’est ce qu’il se passe lorsque vous êtes en colère contre vous‐même. »