Interrogé sur sa pire défaite lors d’une inter­view réalisée pour le tournoi de Madrid en avril dernier, Carlos Alcaraz avait choisi sans grande surprise celle contre Hugo Gaston lors de l’édition 2021 du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Le jeune espa­gnol avait mené 5–0 dans le deuxième set avant de s’incliner 4–6, 5–7 face au Français poussé par un public pari­sien bouillant.

En 2022, pour son retour à Bercy, il avait dû aban­donner à 6–3, 6–6 [2–1] pour Rune en quarts de finale. Cette année, même s’il avoue ne pas être à 100%, il veut faire beau­coup mieux.

« Je suis vrai­ment très enthou­siaste à l’idée de rejouer ce tournoi. Comme vous l’avez dit, je n’ai pas d’ex­cel­lents souve­nirs mais j’es­saie d’ou­blier tout ce qu’il s’est passé les années précé­dentes. En 2021, je n’ai pas vécu un bon tournoi et l’année précé­dente j’ai passé quelques tours de plus, mais j’es­père que cette année ce sera encore mieux. Je ne vais pas penser à ce qu’il s’est passé l’année dernière et 2021, je vais me concen­trer juste sur ce tournoi et penser à mes sensa­tions sur le terrain qui sont très bonnes. »