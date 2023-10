Après sa cruelle défaite contre le 12e joueur mondial Tommy Paul au premier tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy lundi soir, Richard Gasquet a évoqué sa volonté de prolonger le plaisir jusqu’au bout en faisant passer un message.

« Ouais, (Stan) Wawrinka aussi. On en parle de temps en temps. Sur Instagram, il m’a écrit quand j’ai gagné à Auckland, je lui ai écrit quand il a gagné quelques trucs aussi. On se suit. C’est juste la passion du jeu tout simple­ment, tu vis des émotions, ce soir tu perds mais ça fait partie du jeu. Tu es déçu forcé­ment mais ce qui reste c’est ce public, les sensa­tions que tu peux avoir sur le court. Il n’y a pas énor­mé­ment de personnes qui connaissent ça. Mais on saura s’ar­rêter lui comme moi quand on n’aura plus du tout le niveau », a prévenu le Français de 37 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.