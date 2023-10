Arthur Fils avait envie de bien faire ce mardi au premier tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy face au public fran­çais. Peut‐être même trop. Déterminé, le Français de 19 ans est aussi apparu trop tendu pour déployer son jeu.

Irrégulier, auteur de cinq doubles fautes et en déli­ca­tesse derrière sa deuxième balle (24% de points remportés), le 35e mondial s’est logi­que­ment incliné contre un Daniel Altmaier (54e) très calme et beau­coup plus serein : 6–2, 6–4, en 1h18 de jeu.

