Chance ou malchance au tirage de jouer contre Rafael Nadal, chacun se fera son avis. Zizou Bergs était opposé au Majorquin au premier tour du Masters 1000 de Rome. S’il a remporté le premier set, le Belge s’est logi­que­ment incliné contre le roi de la terre battue.

De son côté, le 108e joueur mondial a tout de même apprécié l’ex­pé­rience, malgré la défaite. En confé­rence d’après match, il a parlé de son adver­saire du jour avec des étoiles dans les yeux.

« Je vis un rêve. Je me souviens de moi‐même, enfant, le regar­dant jouer à la télé­vi­sion, ayant des photos de lui et portant les mêmes vête­ments que lui. J’adore jouer sur de grands terrains et la vérité est qu’af­fronter Rafa a été boule­ver­sant. J’ai un grand respect pour lui, mais je suis sorti sur le terrain prêt à faire le néces­saire pour gagner, je pense que j’ai eu la bonne menta­lité tout au long du match, peut‐être que j’ai manqué de confiance en moi à certains moments, je ne sais pas », a commenté le Belge.