La refonte des Masters 1000 n’a pas fini de faire parler. Depuis cette saison, la pres­ti­gieuse caté­gorie du circuit ATP s’étend non plus sur une semaine, mais deux.

Une révo­lu­tion qui fait jaser chez les joueurs et joueuses de tennis. Alexander Zverev pointe du doigt un calen­drier très chargé, quand d’autres joueurs et joueuses comme Andrey Rublev et Caroline Garcia sont montés au créneau contre ce changement.

Pourtant, Lorenzo Sonego n’est pas du même avis que ses collègues. Dans les colonnes d’Ubitennis, l’Italien est revenu sur l’aug­men­ta­tion de la durée de ces tournois.

« La tournée est très dure parce que tu joues chaque semaine, il y a des tour­nois chaque semaine. Il faut savoir bien se gérer, évidem­ment avoir le jour de repos dans les 1000 vous donne un avan­tage. C’est certai­ne­ment moins fati­gant, il faut gaspiller moins d’énergie, on a plus de temps pour récu­pérer, et cela aide certai­ne­ment. Pour le tennis et pour que les joueurs essaient d’être à 100 % à chaque match. », a souligné le 47e joueur mondial.