Après son succès Rafael Nadal n’était pas tout à fait satis­fait de sa perfor­mance. En revanche, l’Espagnol a clai­re­ment précisé qu’il voulait enfin se lâcher pour tenter de savoir vrai­ment où il en est.

« Je dois essayer de jouer à 100%. Je dois évacuer un peu de peur que j’ai sur certains coups. À Brisbane (en janvier), j’ai eu une déchi­rure à l’en­droit où j’ai été opéré l’année dernière. Avec cette inter­ven­tion chirur­gi­cale, on a dû retirer une partie impor­tante de mon tendon du psoas et je dois aujourd’hui faire travailler beau­coup de muscles autour bien plus qu’a­vant. Il faut adapter ces muscles à cette nouvelle confi­gu­ra­tion, trouver le bon moment pour cela, mais je n’ai pas vrai­ment ce temps. C’est le problème et c’est la vérité »