Invité de l’émis­sion de Barbara Schett sur Eurosport dans laquelle il évoque face caméra des sujets assez variés, Casper Ruud s’est notam­ment exprimé sur le jeu très spec­ta­cu­laire de Carlos Alcaraz.

Et visi­ble­ment, le Norvégien avait un petit conseil à donner au vain­queur de Wimbledon…

« Évidemment, il joue si agressif et si bien, mais parfois on a l’im­pres­sion qu’il joue contre lui‐même. Il en fait presque trop, du moins à mes yeux. Je ne vais pas le criti­quer plus que ça, car c’est un grand joueur. Mais parfois, quand on réussit tous ces coups fous, c’est un peu tentant d’en faire un encore plus fou. Mais je pense qu’il a compris que la plupart des matchs ne se gagne­ront pas en jouant coup incroyable après coup incroyable. C’est plus une ques­tion de stabi­lité, et je pense qu’il joue plus calme­ment qu’a­vant, et cela peut être dange­reux quand on a la force et la puis­sance combi­nées à l’in­tel­li­gence sur le court. C’est un excellent combo. »