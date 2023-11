Malgré sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Paris face à Novak Djokovic après une magni­fique bataille de 2h50 de jeu, Holger Rune, en grande diffi­culté avant l’ar­rivée de Boris Becker au sein de son équipe, est parvenu à inverser la tendance en peu de temps.

Dernier qualifié pour le Masters de Turin qui aura lieu du 12 au 19 novembre, le Danois entend bien prendre sa revanche sur le Serbe à cette occasion.

« Il n’est jamais facile d’in­verser une spirale néga­tive comme celle que j’ai traversée, et il (Boris Becker) m’a aidé à y parvenir. Je reviens de presque nulle part, d’une période où je perdais tout le temps au premier tour à un gros match comme celui‐ci contre Novak, proche de mon meilleur niveau. Il y a deux mois, j’au­rais certai­ne­ment perdu ce match en deux sets. Cela montre tout le chemin parcouru. C’était une bataille simi­laire à l’année dernière, sauf que j’étais un peu trop passif cette fois. J’aurais pu faire certaines choses diffé­rem­ment, j’ai parfois manqué un peu de courage. C’est peut‐être aussi lui qui m’a rendu plus passif. Maintenant, je dois analyser tout cela pour pouvoir revenir plus fort et essayer de le battre à Turin. »