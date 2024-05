Impressionnant contre Alex de Minaur en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome (6−1, 6–2 en 1 heure de jeu), Stefanos Tsitsipas a expliqué en confé­rence de presse sa stra­tégie et sa vision du tennis.

« Cela fait un moment que je cherche à mieux construire les points, à ne pas me préci­piter autant et à trouver ce rythme qui me permet de dominer et de gagner le point en plusieurs coups, sans prendre trop de risques. Je consi­dère que le tennis est un sport avec un poids tactique énorme, c’est comme un jeu d’échecs, et c’est comme ça que je l’aborde », a déclaré le Grec qui affron­tera Nicolas Jarry pour une place dans le dernier carré.

A noter que Tsitsipas a pour le moment remporté 13 de ses 15 matchs sur terre battue cette saison.